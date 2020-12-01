"Добьет малый и средний бизнес": в Ивано-Франковске выступили против локдауна

Мэр города Руслан Марцинкив призвал правительство не вводить локдаун в Украине.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил против введения в городе локдауна.

Об этом он заявил в Facebook во время прямого эфира.

По его словам, в городе фиксируется снижение количества больных COVID-19. В больницах Ивано-Франковска, которые принимают больных коронавирусом, находятся 362 человека, в реанимации – 28 человек.

"Локдаун добьет малый и средний бизнес, который непросто переживает этот год. Очень важно учитывать, что именно перед Николаем, перед новогодне-рождественскими праздниками предприниматели заработают те средства, за которые потом могут содержать свои хозяйства, своих работников в течение января-марта", – сказал Марцинкив.

Марцинкив призвал правительство не вводить локдаун в Украине, чтобы "страна могла выжить в такое непростое время".

Отметим, ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе тоже не желательно вводить локдаун на новогодние праздники.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них.