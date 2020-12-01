Виноваты украинцы: Минздрав не будет выступать за продление "карантина выходного дня"

В Кабмине пообещали принять решение по новому локдауну в ближайшее время.

Минздрав не намерен рекомендовать продление срока "карантина выходного дня", так как он не показал ожидаемого результата. А в Кабмине пообещали принять решение по новому локдауну в ближайшее время.

Об этом глава МОЗ Максим Степанов сказал в эфире телеканала "Україна 24".

"Не думаю, что мы будем делать такое предложение", – сказал министра в ответ на вопрос о возможности продолжения "карантина выходного дня".

Министр добавил, что эффективность "карантина выходного дня" можно будет оценить на следующей неделе. Однако уже сейчас, по его мнению, понятно, что ожидаемого результата не получено, так как такого карантина не придерживались в полной мере.

"Хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались "карантина выходного дня". Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста", – сказал он.

Стоит отметить, что после первой недели "карантина выходного дня" правительство заявляло о его эффективности и предполагало продление его действия.

"Карантин выходного дня" действовал с 14 по 30 ноября, то есть в ближайшие выходные (5-6 декабря) предварительно его не будет.

Тем временем Министерство здравоохранения в среду, 2 декабря, должно предоставить выводы относительно "карантина выходного дня". И уже на основе них Кабмин будет принимать решение относительно дальнейших ограничений.

Об этом сказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что Минздрав также должен подготовить определенные предложения по карантину.

Кроме того, по его словам, в рамках нового локдауна рассматривается прекращение экономической активности, но оно может быть скорректировано по итогам той или иной сферы.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники. А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них.