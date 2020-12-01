Введение локдауна в Украине на завтрашнем заседании Кабмина рассматривать не будут, – Степанов

В случае введения локдауна правительство за 7-10 дней сделает официальное уведомление, говорит министр.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что министерство не выносит вопрос локдауна в Украине не заседание Кабинета министров 2 декабря. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, не стоит ждать решения о локдауне уже завтра.

"Не ждать, мы такое предложение не вносили. У нас есть другие постановления, которые касаются медицинской системы, отрасли, но то, что завтра, не касается именно карантинных ограничений. Там есть постановления по дополнительному выделению средств, в том числе на лабораторные центры, это такая текущая работа. По поводу жесткого карантина, любых дополнительных ограничений – завтра мы такой проект решения даже не готовили", – говорит он.

По его словам, в случае введения локдауна правительство за 7-10 дней сделает официальное уведомление.

"Для нас введение любых карантинных ограничений и жесткого карантина связано с одним – нужно уменьшить давление на медицинскую систему, это главный показатель. Представим себе, если у нас все закрыто, кроме продуктовых магазинов, аптек, но в то же время есть критическая инфраструктура, которая работает – больницы, электростанции… С точки зрения эпидемиологии и того, что будет прописано в жестком карантине и закрыто, мы не считаем, что создаст проблему и повлияет на показатели заболеваемости незакрытие транспорта, потому что в таком случае в транспорте не будет часа пик, и все будут соблюдать меры", — сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.