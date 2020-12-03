Полиция может запретить вход на площадь к Новогодней елке

Праздновать на Софиевскую площадь киевлян могут просто не пустить. Впрочем, как и в других городах, в случае такого решения.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил в интервью "РБК-Украина", что в случае введения в стране полного локдауна на период новогодних праздников, правоохранители могут запретить людям собираться под елками, и привлекать их за это не только к административной но и к уголовной ответственности.

Так, отвечая на вопрос, что будет делать Нацполиция, когда люди начнут стягиваться к новогодним елкам, Крищенко заявил: "Будем разбираться. Полиция может ограничить доступ граждан к определенной территории, и они там не соберутся. Грубо говоря, мы можем ограничить вход на площадь (в Киеве – на Софиевскую площадь). Если будет введен такой запрет, то полиция по закону имеет право ограничить доступ людей к таким местам".

"А если кто-то не будет выполнять законные требования полиции, то есть административная и даже уголовная ответственность. Я уверен, что понимание обществом проблемы COVID сейчас уже стало намного глубже. Я думаю, они поймут, что мы пытаемся, в первую очередь, их здоровье сохранить", – добавил глава киевской полиции.

Отвечая на вопрос, как будет полиция вести себя на Рождество, когда прихожане начнут массово посещать свои храмы, Крищено заявил: "Все уже отработано, потому что это было в апреле-мае этого года. Есть четкие требования относительно того, чтобы была дистанция 1,5 метра, маски на лицах, чтобы люди заходили не сразу, поочередно. Это все контролирует полиция. Такая ситуация была, например, на Пасху, и мы не видели, чтобы было много нарушений".

"Были нарушения и существенные в Киево-Печерской Лавре", – отметил журналист. На что начальник ГУ НП Киева сказал: "Да, были. Именно из-за этого Лавра и была "на карантине", был заблокирован вход в нее, полиция с этим справилась".

На днях, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине в ближайшее время точно будет введен, и сейчас определяется дата его ввода. Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести тотальный карантин с 24 декабря по 15 января. В Минздраве опровергают информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

Напомним, как мы уже сообщали, на главную елку страны вместо традиционной звезды водрузили шляпу желтого цвета весом 58 килограммов.