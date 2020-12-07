В Минздраве рассказали, кого первым вакцинируют от коронавируса

Вакцинация украинцев пройдет в три этапа.

И. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в три этапа. Об этом Кузин сообщил в интервью Liga.net.

Первый этап вакцинации будет проводиться, когда Украина получит вакцину в количестве, достаточном не более чем для 10% населения страны. Первыми вакцину получат:

медработники;

военные, которые принимают участие в ООС;

работники социальной сферы;

жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых и т.п.).

Второй этап вакцинации, как рассказал Кузин, начнется, когда количество вакцины будет от 11% до 20% от количества населения. Вакцину получат:

люди в группе риска (больные старше 60 лет);

работники учреждений образования;

работники силовых структур и МИД;

заключенные и арестованные;

персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

Третий этап вакцинации будет проходить, когда Украина будет обеспечена вакциной от коронавируса в количестве 21-50% от количества населения.

Тогда вакцинировать будут больных от 18 до 59 лет и другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют высокий риск заразиться коронавирусом.

Недавно глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину против коронавируса.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.

В НСЗУ заявили, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.