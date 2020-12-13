Статистика коронавируса в Украине на 13 декабря: менее 10 тысяч новых случаев
За прошедшие сутки госпитализировали 2969 человек.
В Украине по состоянию на 13 декабря выявили 9 176 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 12 811). В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
За прошедшие сутки госпитализировали 2969 человек. Умерли 156 пациентов.
За сутки осуществили 41 489 тестирований (методом ПЦР — 33593, методом ИФА — 7896).
За все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек; выздоровели — 501 564 человека; а умерли — 15 154 пациентов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.
Данные по областям:
- Киев – 91 138 (1125 новых случаев)
- Винницкая область – 19 801 (121)
- Волынская область – 28 019 (167)
- Днепропетровская область – 49 074 (709)
- Донецкая область – 29 398 (367)
- Житомирская область – 34 073 (359)
- Закарпатская область – 26 016 (133)
- Запорожская область – 41 995 (535)
- Ивано-Франковская область – 40 668 (184)
- Киевская область – 48 523 (740)
- Кировоградская область – 7166 (107)
- Луганская область – 7889 (184)
- Львовская область – 53 662 (363)
- Николаевская область – 23 864 (385)
- Одесская область – 57 699 (628)
- Полтавская область – 29 121 (310)
- Ровенская область – 36 117 (217)
- Сумская область – 35 702 (375)
- Тернопольская область – 31 165 (201)
- Харьковская область – 62 324 (339)
- Херсонская область – 13 972 (249)
- Хмельницкая область – 34 800 (383)
- Черкасская область – 31 209 (425)
- Черновицкая область – 36 695 (199)
- Черниговская область – 24 125 (371).
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 11 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,35% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 16528. Тогда было проведено 40967 ПЦР-тестов.
Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.