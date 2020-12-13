Статистика коронавируса в Украине на 13 декабря: менее 10 тысяч новых случаев

За прошедшие сутки госпитализировали 2969 человек.

В Украине по состоянию на 13 декабря выявили 9 176 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 12 811). В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За прошедшие сутки госпитализировали 2969 человек. Умерли 156 пациентов.

За сутки осуществили 41 489 тестирований (методом ПЦР — 33593, методом ИФА — 7896).

За все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек; выздоровели — 501 564 человека; а умерли — 15 154 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

Данные по областям:

Киев – 91 138 (1125 новых случаев)

Винницкая область – 19 801 (121)

Волынская область – 28 019 (167)

Днепропетровская область – 49 074 (709)

Донецкая область – 29 398 (367)

Житомирская область – 34 073 (359)

Закарпатская область – 26 016 (133)

Запорожская область – 41 995 (535)

Ивано-Франковская область – 40 668 (184)

Киевская область – 48 523 (740)

Кировоградская область – 7166 (107)

Луганская область – 7889 (184)

Львовская область – 53 662 (363)

Николаевская область – 23 864 (385)

Одесская область – 57 699 (628)

Полтавская область – 29 121 (310)

Ровенская область – 36 117 (217)

Сумская область – 35 702 (375)

Тернопольская область – 31 165 (201)

Харьковская область – 62 324 (339)

Херсонская область – 13 972 (249)

Хмельницкая область – 34 800 (383)

Черкасская область – 31 209 (425)

Черновицкая область – 36 695 (199)

Черниговская область – 24 125 (371).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 11 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,35% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 16528. Тогда было проведено 40967 ПЦР-тестов.

Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.