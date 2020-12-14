После ковида — колит. Растет число пациентов с отдаленными последствиями коронавируса

Из-за злоупотребления антибиотиками людей госпитализируют с тяжелым воспалением кишечника.

Во львовской Клинической больнице скорой медицинской помощи стало значительно значительно больше пациентов с отдаленными осложнениям после лечения коронавирусной инфекции. Значительная из них сразу попадает на операционный стол, но некоторым помочь практически невозможно Об этом сообщило издание ZAXID.NET со ссылкой на заведующего хирургическим отделением больницы Игната Герича.

У этих больных диагностируют разновидность колита (тяжелого воспаления кишечника), которая возникла из-за длительного употребления антибиотиков. Флора их кишечника сильно поражена, что создает условия для быстрого размножения патологических бактерий.

Чаще всего в больницу попадают пациенты старше 50 лет. По словам Герича, они лечили коронавирус амбулаторно и употребляли антибиотики. Одни назначали антибиотики себе сами или по совету знакомых, некоторым антибиотики посоветовал употреблять с первого дня появления симптомов коронавируса семейный врач. Есть пациенты, которые употребляли сразу три вида антибиотиков.

Герич напомнил, что антибиотики на коронавирус не действуют. Их назначают только тогда, когда к вирусному заболеванию присоединяется бактериальная инфекция.

Напомним, Академия семейной медицины Украины опубликовала памятку, которая поможет понять, что вы уже излечились от COVID-19. Также она будет полезной для тех, кто восстанавливается после болезни.

Врач назвал наиболее опасный период болезни COVID-19 — "цитокиновый шторм". Ранее исследователи назвали и ТОП-4 ранних симптома коронавируса. Среди них — боль в животе, усталость, спутанность сознания и конъюнктивит.