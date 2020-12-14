В Харькове молодые родители "выгуляли" ребенка на подмерзшем озере (видео)

Молодая пара взяла маленькую дочь и отправилась кататься на льду на Комсомольское озеро

На записи сначала отец девочки катается по озеру на коньках, одной рукой держа коляску с дочкой, а второй – селфи-палку. Затем он снимает, как на коньках катается мама с девочкой в коляске.

Видео развлечений опубликовали в соцсетях.

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Видео вызвало очень оживленное обсуждение в соцсетях. Если одни пользователи категорически осуждали родителей за то, что подвергают маленького ребенка опасности, то другие писали, что лед на водоемах довольно прочный и никакого риска не было.

"Родителям надо посмотреть видео, как достают рыбаков когда провалились под лед, наверное тогда желание кататься с ребенком (который спасти себя не сможет в случае…) Поубавилось. Сам катайся – бошка умная, в случае чего знаешь, что делаешь, а киндера по пешеходным дорожкам катай ему и там весело будет", "Это же не река с течением, где лед еще реально тонкий… На озере еще попробуй его проломать, тем более родаки нормально себя чувствуют на коньках, а соответственно, все под контролем!".

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