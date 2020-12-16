Статистика коронавируса в Украине на 16 декабря: антирекорд госпитализаций

За сутки в Украине выявлено более 10 тысяч заболевших, больше всего в столице.

По состоянию на утро 16 декабря в Украине выявили 10 622 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 8 416). Заболели 501 ребенок и 579 медработников. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За прошедшие сутки госпитализировали 3 242 человека. Умерли 264 пациента. Выздоровело 12 549 человек.

Осуществлено тестирований за сутки — 63 445 (в том числе методом ПЦР — 40740, методом ИФА — 22705).

За все время пандемии в Украине заболело 919 704 человека; выздоровели – 535 417 человек; умерли – 15 744 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Данные по областям:

Киев — 95160 новых случаев (1858 новых случаев)

Винницкая область — 20 093 (116)

Волынская область — 28 923 (396)

Днепропетровская область — 50 316 (355)

Донецкая область — 30 466 (404)

Житомирская область — 34 611 (100)

Закарпатская область — 26 432 (151)

Запорожская область — 43 835 (801)

Ивано-Франковская область — 41 082 (207)

Киевская область — 50 040 (705)

Кировоградская область — 7375 (102)

Луганская область — 8166 (179)

Львовская область — 54 833 (600)

Николаевская область — 24 749 (345)

Одесская область — 59974 (861)

Полтавская область — 30 466 (441)

Ровенская область — 36 974 (375)

Сумская область — 36 251 (153)

Тернопольская область — 31 581 (207)

Харьковская область — 63 178 (470)

Херсонская область — 14 643 (297)

Хмельницкая область — 35 157 (238)

Черкасская область — 32 803 (531)

Черновицкая область — 37 266 (186)

Черниговская область — 25 330 (544)

Данные с оккупированных территорий недоступны.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 14 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 27,62% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 9239. Тогда было проведено 31963 ПЦР-теста.

Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.