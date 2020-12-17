"Видимость 200-500 метров": киевлян предупредили об ухудшении погоды 18 декабря

Туман в столице продержится несколько часов

Ночью и утром 18 декабря в Киеве ожидается сильный туман, а видимость составит 200-500 метров (I уровень опасности), сообщили в столичной мэрии со ссылкой на информацию Украинского гидрометцентра.

В связи с ухудшением погодных условий власти рекомендуют водителям снизить скорость движения, включать противотуманные фары, если таковые имеются, вместе с ближним светом, придерживаться безопасной дистанции, удержаться от резких маневров на дороге, а в случае остановки – обязательно включать аварийную световую сигнализацию.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Киеве 18 декабря осадки маловероятны. Температура воздуха ближайшей ночью составит около нуля, днем потеплеет до +1 +3 градусов.

Напомним, после обеда 10 декабря в Киеве пошел ледяной дождь, который на несколько дней превратил улицы столицы в сплошное травмоопасное место. Только за первый вечер гололеда за помощью к травматологам обратились 163 человека, из которых 13 – дети.

Правоохранители Киева получили 10 декабря 503 сообщения о ДТП. В семи из них пострадали люди, два человека погибли.

Во время съемок сюжета о гололеде в столице на журналистку телеканала Kiev.Live Камилу Мамедову набросился мужчина после того, как она поинтересовалась у продавца одного из МАФов, посыпали ли они песком территорию.