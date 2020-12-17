В Николаеве не хватает мест для коронавирусных больных. Власти мобилизуют резервы

18 декабря в городе откроют первый в стране временный ковидный госпиталь.

Практически весь стационар городской больницы №1 Николаева сейчас перепрофилирован для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказала начальник Управления охраны здоровья города Ирина Шамрай, сообщило издание "Николаевские новости"..

По ее словам, число людей с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" увеличивается. По статистике, 10–15% всех заболевших нуждаются в стационарном лечении.

На минувшей неделе в стационарах города было развернуто 175 новых ковидных коек: 75 – в городской больнице №5, и 100 – в больнице №1.

18 декабря на базе городской больницы №5 будет открыт временный госпиталь на 66 инфекционных боксов-коек. Об открытии этого госпиталя главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил 5 декабря.

Госпиталь полностью автономный, в нем есть все необходимые диагностические информационные системы и своя лаборатория.

По данным Минздрава, на 17 декабря в Николаевской области насчитывается 1872 койки для коронавирусных больных. Их заполненность на 16 декабря составляла 64,6%.

По состоянию на утро 17 декабря в Николаевской области зарегистрировано 546 новых случаев коронавируса (днем ранее их было 538). За сутки 16 декабря от последствий коронавирусной болезни скончались четверо пациентов, а всего с начала пандемии в области умерли 416 человек.

[ + – ] Динамика заболеваемости ковидом в Николаевской области

Выздоровели за сутки 309 человек. К утру 17 декабря на стационарном лечении находились 1210 человек. За сутки ПЦР-методом обследованы 1045, человек, методом ИФА – 692.

Напомним, на организацию временных госпиталей для больных коронавирусом уже выделены деньги. Также определено, чем такой госпиталь должен быть оснащен, и какие требования к нему нужно предъявлять. Необходимость же разворачивания такого госпиталя определяют местные власти.

30 ноября министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что Киеву для организации временных госпиталей нужно 245 млн грн. Они позволят получить 500 дополнительных коек.

В Офисе президента допускали, что временные госпитали для ковидных больных могут развернуть на базе санаториев. А президент Владимир Зеленский вместе с правительством анализировали возможность развернуть временный госпиталь для больных COVID-19 на базе санатория "Конча-Заспа".