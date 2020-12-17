На развитие региональных аэропортов в 2021 году выделено 2,4 млрд грн, – Криклий

Основная часть денег предназначена для строительства в Днепре.

Одобренный Верховной Радой госбюджет-2021 позволит продолжить модернизацию региональных аэропортов, считает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Из запланированных на эти цели 2,4 млрд грн, около 1,4 млрд грн будут направлены на строительство нового аэродрома в Днепре, 1 млрд грн – на аэропорты в Ровно, Херсоне и Виннице. Еще 30 млн грн выделено на проектирование нового аэропорта в Закарпатье.

Сейчас в Днепре завершается этап подготовительных работ стоимостью 12 млн грн. Готовится территория, где будет построена новая взлетно-посадочная полоса (ВПП). Действующая полоса будет использоваться без дополнительных ограничений в течение всего периода строительства. Также до конца года будет завершена процедура оценки воздействия объекта на окружающую среду. Строится новый терминальный комплекс с максимальной пропускной способностью 1000 пассажиров в час.

В Херсоне и Виннице необходима реконструкция ВПП, а в Ровно – рулежной дорожки и перрона. Также нужно установить новое светосигнальное и радиотехническое оборудование, привести периметры ограждения в соответствие с требованиями авиационной безопасности.

Авиационная отрасль очень сильно пострадала из-за пандемии коронавируса. Но министр верит, что со временем объемы перевозок возобновятся. "И мы готовим региональные аэропорты к активной работе", – пояснил он.

В 2020 году власти Запорожья своими силами модернизировали аэропорт и открыли новый пассажирский терминал.

По словам Криклия, в Одессе планируется начать третью очередь строительства нового аэропорта, но деньги для этого пока не найдены.

"Наша стратегия предусматривает работы по модернизации 5–6 аэропортов ежегодно в зависимости от объемов финансирования. В планах на 2022 год: Черновцы, Сумы, Полтава и Черкассы", – сообщил министр.

В перечень 103 приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденного Кабинетом министров 16 декабря, вошли 14 аэропортовских проектов, в том числе строительство нового аэропорта "Закарпатье". Для строительства нового аэропорта в Закарпатье отобрали четыре потенциальных места: Мукачево, Хуст, села Среднее и Ратовцы. Об этом сообщили в Государственном агентстве инфраструктурных проектов.

По данным Мининфраструктуры, завершена аэрофотосъемка и геодезические изыскания, а также выявлены возможные направления расположения ВПП в поселке Среднем и Мукачево.

Напомним, на Закарпатье давно существует аэропорт – в Ужгороде. Недавно проблемы, связанные с его эксплуатацией, были решены. Но авиакомпании не спешат туда летать из-за низкого пассажиропотока.

Проблема с аэропортом "Ужгород" заключается в том, что взлетно-посадочная полоса примыкает к государственной границе, и самолеты вынуждены пересекать воздушное пространство Словакии.

Работа аэропорта была прекращена в июне 2016 года из-за разногласий между Украиной и Словакией, кто будет обеспечивать диспетчерское сопровождение самолетов, заходящих на посадку или взлетающих из Ужгорода — словацкая сторона отказывалась передать это право Украине.

Переговоры велись с 2017 года, открытие аэропорта анонсировалось президентом Петром Порошенко еще в декабре 2018 года. В марте 2019 года начала осуществлять внутриукраинские перелеты компания "Мотор-Сич", но уже через два месяца полеты были приостановлены.

В результате принципиальная договоренность со Словакией была достигнута только в июле 2020 года, некоторое время заняла техническая подготовка сторон к выполнению соглашения.