Новогодние ярмарки могут закрыть за нарушения карантинных мер

Контролеры говорят, что "время консультаций закончилось".

Госпродпотребслужба Киева планирует усилить контроль всех новогодних ярмарок и уличных площадок. Делать это будут жесткими методами, поскольку консультации не дали результатов, сказал руководитель службы Олег Рубан в комментарии изданию "Сегодня".

От отметил, что на подобных мероприятиях проверяющие наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемических мероприятий. "Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности", – предупредил Рубан.

Напомним, вечером в субботу, 19 декабря, в столице Украины зажгли огни на главной новогодней елке, установленной на Софийской площади. Сразу после включения огней вспыхнул небольшой пожар — загорелась часть световой композиции. Огонь удалось быстро ликвидировать с помощью порошкового огнетушителя.

Более 100 тысяч киевлян и гостей столицы отпраздновали Новый 2020 год на Софийской площади, где был организован масштабный концерт с участием популярных исполнителей.

Институт аграрной экономики подсчитал среднюю стоимость новогоднего меню, исходя из традиционных блюд для среднестатистической украинской семьи.

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