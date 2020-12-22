В "Слуге народа" рассказали, когда могут назначить выборы мэра Харькова

Есть только две возможные даты – последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Вероятнее всего, к 28 марта не успеют подготовить и пройти все процедуры, передает слова нардепа РБК-Украина.

"Выборы объявляются за 60 дней – это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", — сказал Александр Корниенко.

По данным источников РБК-Украина, в кругах Харьковского самоуправления ожидают, что выборы пройдут следующей осенью.

В связи со смертью Геннадия Кернеса, его обязанности сейчас исполняет первый секретарь горсовета Терехов.

Напомним, что 17 декабря умер мэр Харькова Геннадий Кернес. У него остановилось сердце. Мэр Харькова боролся с последствиями коронавируса. Днями ранее у него отказали почки и он был на постоянном гемодиализе.

Похороны Геннадия Кернеса состоятся 23 декабря. До 9:00 его будут отпевать в Благовещенском соборе, а в 9:00 начнется панахида в фойе ХНАТОБа. Погребение запланировано на 13:30.

Вчера борт с его телом прибыл в аэропорт Харькова. Борт встречали журналисты, полицейские, медики, спасатели, коллеги Кернеса и местные депутаты.

Ранее сообщалось, что в мэрии планируют назвать улицу в честь Кернеса либо поставить ему памятник.