Медики Киева получат надбавки к зарплатам. Кличко рассказал, кому и сколько дадут

Финансовую помощь будут получать около 30 тысяч медиков: врачи, медсестры и младший медперсонал.

С января 2021 года столичным медикам увеличат доплаты к зарплате. За такое решение на внеочередном заседании, созванном мэром Киева Виталием Кличко во вторник, 22 декабря, проголосовали 115 депутатов Киевского городского совета, сообщается на сайте мэрии.

С нового года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, столичные врачи будут получать 5 тысяч гривен, медсестры – 4 тысячи, а младший медперсонал – 2 тысячи гривен. Соответствующие изменения внесли в программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы.

Всего финансовую помощь будут получать около 30 тысяч медработников столицы, на что из бюджета Киева выделят в следующем году 1,6 млрд. грн.

Кроме того, Киевсовет направил сэкономленные 422 млн гривен медицинского бюджета 2020 года на лечение больных коронавирусом, дополнив программу "Здоровье киевлян" пунктом "Закупка лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения пациентов с острым респираторным заболеванием COVID-19". Деньги, которые, по словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, высвободились за счет сэкономленных средств при проведении торгов и возвращенного НДС, должны быть использованы до конца этого года.

Всего на спасение больных коронавирусом киевлян потратят в общей сложности 839 млн. гривен, поскольку с начала 2020 года власти столицы уже выделили на борьбу с вирусом 417 миллионов гривен из резервного фонда и бюджета города. Они пошли на закупку ПЦР и ИФА-тестов, кислородных концентраторов, лекарств, средств индивидуальной защиты, капитальный ремонт систем обеспечения кислородом.

По состоянию на утро 22 декабря в Киеве зафиксировано 1 159 новых случаев коронавируса за сутки. Всего в столице подтверждено 102 282 заражения COVID-19. По Украине за последние сутки COVID-19 заразились 8 513 человек, 232 больных скончались.

В связи с выявлением нового мутировавшего вируса в Великобритании, в Украине изменят ПЦР-системы, добавив мишень, которая будет вылавливать белок нового штамма.

Из-за ситуации с распространением вируса 19 декабря по всей территории Украины вступили в силу новые ограничения. В частности, новые запреты касаются проведения массовых мероприятий, сферы развлечений и работы заведений общепита.