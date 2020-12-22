Резников рассказал, когда Украина возобновит подачу воды в Крым

Запасов воды для мирного населения на полуострове достаточно.

Восстановление водоснабжения Крыма Украиной будет обсуждаться только после деоккупации полуострова, рассказал в интервью "Суспільне Новини" вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он подчеркнул, что пока Крым находится в оккупации, то "даже нечего обсуждать"

"Когда гуманитарная миссия ООН, МККК (Международный Комитет Красного Креста, – прим. ред.) выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа, и гражданское население страдает, тогда будет направлено гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий. Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", – заявил он.

Ранее в украинском МИДе напомнили, что обеспечение водой населения временно оккупированного Крыма, как и другими ресурсами, продуктами питания и медицинскими материалами, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, полностью относится к обязанностям государства-оккупанта, в данном случае – Российской Федерации.

В свою очередь официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине.

Подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов утверждает, что Украина все же подаст воду на полуостров.

Напомним, в 2020 году Крым накрыла рекордная за последние 100 лет засуха: зимой не было снега, весной и летом практически не было дождей. Многие реки полуострова пересохли, а водохранилища, питающие водой крупнейшие города, критически обмелели.