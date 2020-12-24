В КГГА рассказали, как будут работать новогодние локации

При условии соблюдения всех карантинных ограничений, локации будут работать до середины января.

В Киеве все 7 новогодних локаций рассредоточены на 8 километрах, сообщают в пресс-службе КГГА.

По словам и.о. первого заместителя главы КГГАА, в Киеве нет никаких ограничений по количеству людей в одном месте на улице. Но при этом в городской администрации просят гостей соблюдать дистанцию хотя бы в один метр. По возможности необходимо избегать массовых скоплений людей.

Мондриевский также отметил, что в столице созданы все условия для безопасного пребывания киевлян и гостей города между праздничными локациями. Практически на каждом месте есть антисептики и напоминания о соблюдении дистанции и необходимости масок.

"Да, в этом году празднование на главных площадках города действительно особенное. Помимо создания новогоднего настроения перед нами стаяла задача обеспечить все необходимые условия для сохранения здоровья горожан. Мы сделали все возможное, но также большая ответственность лежит и на горожанах вместе с гостями столицы", — подытожил замглавы КМДА Мондриевский.

Главные локации Киева: Софиевская площадь, арка Дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллея художников, Андреевский спуск и Контрактова площадь.

Напомним, что Госпотребслужба ответила, будет ли ограничение на доступ к главной елке страны.

Ранее сообщалось, что в Украине разгорелся целый скандал из-за желания организаторов на елку надеть шляпу. После волны негативных комментариев было решено вернуть традиционную звезду.