На главную елку Украины установили звезду вместо скандальной шляпы

Дизайнерская находка вызвала бурю возмущения в соцсетях, так что теперь на главной елке красуется звезда.

На главную елку Украины на Софийской площади в Киеве повесили звезду вместо шляпы.

Об этом сообщает Страна.

Игорь Добруцкий, директор компании FоlkUkraine, которая занималась организацией украшения главной елки страны в Киеве, рассказал, что на них оказывали давление в соцсетях из-за шляпы, которая какое-то время провисела на вершине новогоднего дерева. По словам Добруцкого, он жалеет, что пришлось снять эту шляпу.

Напомним, в декабре 2020 года на главной елке страны вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов.

4 декабря состоялся брифинг чиновников КГГА. На нем директор департамента культуры Диана Попова в шляпе заявила, что главную елку Украины в этом году откроют 19 декабря.

Дизайнерская находка, как оказалось, вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. Какое отношение к религии в принципе имеет праздничное дерево, выяснял Фокус. В Православной церкви Украины отрицательно отнеслись к необычному облику главной новогодней елки в центре Киева, на которую вместо традиционной Вифлеемской звезды нацепили желтую шляпу.

13 декабря стало известно, что скандальную шляпу с главной елки страны все же сняли.