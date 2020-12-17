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На главную елку Украины установили звезду вместо скандальной шляпы

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елка, киев, шляпа, звезда, новый год
Фото: Страна

Дизайнерская находка вызвала бурю возмущения в соцсетях, так что теперь на главной елке красуется звезда. 

На главную елку Украины на Софийской площади в Киеве повесили звезду вместо шляпы.

Об этом сообщает Страна.

елка, киев, шляпа, звезда, новый год
елка, киев, шляпа, звезда, новый год

Игорь Добруцкий, директор компании FоlkUkraine, которая занималась организацией украшения главной елки страны в Киеве, рассказал, что на них оказывали давление в соцсетях из-за шляпы, которая какое-то время провисела на вершине новогоднего дерева. По словам Добруцкого, он жалеет, что пришлось снять эту шляпу.

Напомним, в декабре 2020 года на главной елке страны вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов.

4 декабря состоялся брифинг чиновников КГГА. На нем директор департамента культуры Диана Попова в шляпе заявила, что главную елку Украины в этом году откроют 19 декабря.

Дизайнерская находка, как оказалось, вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. Какое отношение к религии в принципе имеет праздничное дерево, выяснял Фокус. В Православной церкви Украины отрицательно отнеслись к необычному облику главной новогодней елки в центре Киева, на которую вместо традиционной Вифлеемской звезды нацепили желтую шляпу.

13 декабря стало известно, что скандальную шляпу с главной елки страны все же сняли.