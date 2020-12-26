Более половины украинцев с коронавирусом нуждаются в кислородной поддержке, - Ляшко

Наличие количества свободных коек можно отслеживать в онлайн-режиме.

В Украине более 70% всех койко-мест, которые выделены для госпитализации больных коронавирусом, обеспечены кислородом, сообщил на своей странице в Фейсбуке главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он рассказал, что в медучреждениях, перепрофилированных для лечения "коронавирусных" пациентов с COVID-19, – 64349 коек. Из них 44 436 коек – с кислородом.

"В среднем 55-60% среди госпитализированных с COVID-19 потребует кислородной поддержки", – подчеркнул Ляшко.

Наличие свободных коек, в том числе и с кислородом, можно отследить на сайте Минздрава.

Фото: Facebook / Виктор Ляшко

Напомним, глава регионального Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге отреагировал на решение Кабмина о выделении 125 млн. грн на экспериментальные препараты "Тоцилизумаб" и "Иммуноглобулин человека нормальный" для лечения человека. Он призвал не покупать лекарства, эффективность которых не доказана, и призвал направить эти деньги на более нужные статьи, в том числе – на обеспечение как можно большего количества больных кислородом. Ведь именно в нем и нуждаются пациенты со средним и тяжелым протеканием вируса больше всего. Если они вовремя не получат кислород, в организме могут произойти необратимые изменения.

По состоянию на 26 декабря в Украине зафиксировано 7709 новых случаев заражения. Выздоровели 5145 граждан, 121 человек умер.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал места, где риск подхватить COVID-19 выше всего. По его словам, это рестораны, кафе и бары.

Тем временем по миру распространяется новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. В ВОЗ сообщили о восьми странах Европы, где уже выявлены первые заболевшие.