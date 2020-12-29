85-летний хирург Владимир Теравский из Арциза попал в Книгу рекордов Украины (фото)

За 60 лет доктор провел свыше 15 тысяч операций.

Хирург Арцизской центральной районной больницы в Одесской области Владимир Теравский внесен в Книгу рекордов Украины в категорию "Медицина" как самый старший практикующий хирург страны.

Соответствующий сертификат врач получил в торжественной обстановке среди коллег 28 декабря.

"Желаем Владимиру Антоновичу, здоровья, долголетия и Божьего благословения!", – написал в Фейсбуке пользователь Игорь Ладо, опубликовав фотографии с торжественного мероприятия.

Фото: Facebook/Игорь Ладо

Фото: Facebook/Игорь Ладо

25 декабря доктору исполнилось 85 лет. Гендиректор Арцизской ЦРБ Челак Зиновий рассказал, что в 1960 году Бессарабия стала второй родиной хирурга с большой буквы, который родился в Хмельницкой области.

[ + – ] Владимир Теравский с коллегами (вверху справа) Фото: Facebook/Челак Зиновий

"Невозможно сосчитать, сколько хирургов он подготовил, сколько он ночей недоспал, сколько пациентов спас! Он и сегодня остается настоящим врачом- хирургом. Он искренне продолжает делиться своим богатым опытом! Желаю крепкого здоровья, вдохновения, любви родных и близких Вам людей!", – говорится в публикации.

За более чем 60 лет врачебной деятельности Владимир Теравский провел свыше 15 тысяч операций.

Напомним, семья украинского врача-символа борьбы с Covid-19 Ивана Венжиновича, который погиб, спасая жизни других, осталась без выплат. Лаборатория не смогла подтвердить вирусное происхождение пневмонии почаевского доктора.

В свою очередь врачи из разных уголков Украины, уставшие от мизерных зарплат, запустили национальный флешмоб #врятуйлікаря. В соцсетях они записывали видео для СМИ, в которых рассказывали о том, как вынуждены выживать на те деньги, которые им платит государство, и призывали власти выполнить обещания относительно повышения зарплат.

16 декабря медики вышли на акцию протеста в правительственном квартале Киева с призывом к Кабмину пересмотреть бюджет на 2021 год в части финансирования медицины.