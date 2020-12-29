ФОПам уже выплатили 2,8 млрд грн карантинной помощи

355 тысяч предпринимателей получили поддержку от государства.

8 тысяч гривен карантинной помощи получили 355 тысяч ФОПов из около 430 тысяч подавших заявки. Уже перечислено более 2,8 млрд грн. Об этом заявил замминистра соцполитики Виталий Музыченко, передает пресс-служба Минсоцполитики.

"На сегодняшний момент перечислено у нас уже непосредственно на выплату более 2,8 млрд грн. То есть, из того количества обратившихся людей, из 426 тыс., на сегодняшний день под выплату уже проведено 355 тыс. То есть, профинансированы соответствующие расходы на Пенсионный фонд. Далее по алгоритму Пенсионный фонд соответствующие средства, а также реестры таких лиц передает Ощадному банку, который проводит совместно с банками, в которых открыты счета у таких застрахованных лиц, зачисление таких средств непосредственно уже на счета этих лиц", – сказал Музыченко.

Глава проекта "Дія" Мстислав Баник сообщил, что услуга по получению средств максимально автоматизирована и продолжается работа над ее упрощением.

"Надо заполнить только одно поле — это номер IBAN-счета. Для того чтобы государство предоставило тебе материальную помощь", — сказал Баник.

Ранее в соцсетях ФЛП начали жаловаться, что им в "Дии" пришли отказы на выплату материальной помощи. Отказывали и тем, у кого основной вид экономической деятельности включен в список пострадавших от карантина (например, "турбизнес" или "спортзал").

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко говорил, что выплаты 8 тысяч гривен компенсации ФОПам и наемным работникам начнутся 21 декабря.

Закон №1071-IX о предоставлении материальной помощи в размере 8 000 гривен наемным работникам и ФЛП, которые пострадали от карантина, был подан президентом Владимиром Зеленским и вступил в силу с 10 декабря.