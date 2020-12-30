Семьи, пострадавшие при взрыве многоэтажки на Позняках, оформили документы на новое жилье

После оформления права собственности на жилье люди получат помощь на его ремонт и обустройство.

Все 40 семей, чьи квартиры были разрушены в результате взрыва в многоэтажном доме в столичном районе Позняки, вскоре получат право собственности на новые квартиры. "Они уже видели свои дома и остались довольны", – сообщила народный депутат Леся Забуранная.

Речь идет о квартирах жилкомплексах "Кришталеві джерела" та "Лісова казка". На сегодня 24 семьи уже оформили право собственности на квартиры. Еще 16 семей подали все необходимые для этого документы на оформление права собственности, сказала депутат. Она отметила, что новые квартиры минимум по площади на 10% больше старых.

Следующий вопрос – ремонт и обустройство полученных квартир. Деньги на это обещала выделить КГГА.

Городской голова Виталий Кличко говорил, что город может выплатить помощь только после того, как люди оформят документы на новое жилье и откажутся от квартир в разрушенном доме. Он подчеркнул, что деньги для пострадавших выделили из бюджета Киева, и они никуда не денутся. Мэр заверил, что финансовую помощь будут выдавать семьям и в 2021 году. Кличко также напомнил, что сразу же после трагедии город предоставил пострадавшим материальную помощь в размере от 50 до 100 тыс. грн, а фонд выделил им по 2,5 тыс. грн на переоформление утерянных документов.

Напомним, взрыв в многоэтажке на Позняках в Киеве произошел 21 июня этого года. Были повреждены 40 квартир. Пять человек погибли. Всего в этих 40 квартирах было зарегистрировано 125 жителей.

В конце июня президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на первые 12 новых квартир. В середине августа новые квартиры были найдены и для остальных пострадавших.

В октябре жильцы обратились к Зеленскому из-за того, что не могли воспользоваться сертификатами. По словам одной из пострадавших, не все дома, в которых семьи получили сертификаты, имели почтовые адреса, а один из них был не достроен.

21 декабря исполнилось полгода со дня взрыва. Накануне бывшие жильцы дома на Позняках символически попрощались с ним. Возле дома был создан арт-объект. "Мы зацементировали в бетоне 40 ключей от 40 своих квартир. Так мы помянули погибших соседей и попрощались с домом, который сейчас активно демонтируют", – рассказали жильцы разрушенного здания.

Городские власти выделили выделили 20 млн грн жителям дома, где произошел взрыв.

На демонтаж здания после взрыва на Позняках потратят 14 млн грн. Предполагалось, что дом перед сносом укрепят для безопасного демонтажа.

В начале декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из бюджета столицы финансовую помощь на ремонт и обустройство нового жилья выплатили 2 семьям из 40, которые остались без квартир после взрыва дома.