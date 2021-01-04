Претендентам на госслужбу придется сдавать экзамен по украинскому языку, – Креминь

Проверка на знание языка в этом году коснется не всех

С 16 января 2021 года в силу вступает закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому некоторые категории людей должны будут сдавать экзамен на знание языка, рассказал в эфире канала "Украина 24" языковой омбудсмен Тарас Креминь.

По его словам, это касается в первую очередь кандидатов на должности в структуре государственной службы.

"Это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью", – пояснил он.

Еще одна категория, которой необходимо будет сдать экзамен, – люди, которые хотят получить украинский паспорт.

"Это и те граждане, которые приобретают гражданство. Это граждане других стран, которые, сдав государственный экзамен, имеют право получить гражданство нашего государства", – добавил Креминь.

Он добавил, что некоторые категории сдавать экзамен не будут, по крайней мере, в 2021 году.

"Это касается прежде всего депутатов, такова норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры. Я считаю, что каждый чиновник не должен пугаться своих знаний, и если он сдаст или не сдаст экзамен, он должен сказать об этом. Это будет восприниматься гораздо лучше, чем раньше, когда "сдал" экзамен, а два слова связать не может ", – подчеркнул омбудсмен.

Напомним, после вступления закона в силу украинский потребитель получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию — в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке и т. п. Исключений немного: только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке. Кроме того, на украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.

Первый заместитель министра культуры и информационной политики (МКИП) Ростислав Карандеев заявил об отсутствии оснований для внесения изменений в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".