Аудиоэкспертиза "белорусских пленок" по делу Шеремета уже началась, – Геращенко

Анализ голосов проводят украинские специалисты по фоноскопическим экспертизам.

Аудиопленку с записью вероятных разговоров руководителей КГБ Беларуси, которые обсуждали ликвидацию журналиста Павла Шеремета, отправили на экспертизу. Результат будет известен через несколько недель.

Об этом сообщил в эфире "Общественного радио" заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, экспертизу голосов проводят украинские специалисты по фоноскопическим экспертизам.

"Для образца, если нельзя человека допросить для этого лично, будут брать какое-то его публичное выступление и сравнивать с записью. В этом случае придется идти именно таким путем. Экспертизы требуют времени, это сложная техническая и экспертно-умственная работа", – подчеркнул замглавы МВД.

Геращенко напомнил, что Шеремета убили на территории Украины, поэтому это дело ведет только Украина. Другие страны в этом участия не будут принимать, только могут помогать по доброй воле раскрывать преступления.

"В случае с Беларусью, сомневаюсь, что она будет способствовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления личности человека, который присутствует на пленках (вероятно, представитель КГБ Беларуси, – ред.), его допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это разрешат сделать. Та же история и со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей и здесь нет вариантов для принуждения", – отметил он.

В настоящее время, по словам Геращенко, согласовывают дату и время, когда украинские следователи смогут провести допрос человека, опубликовавшего доказательства, чтобы установить больше обстоятельств, как именно делали эти записи.

"Все это происходит с привлечением третьей стороны – правоохранительных органов страны, на территории которой проводится допрос", – сказал заместитель главы МВД.

Отметим, 4 января появилась информация о том, что убийство Павла Шеремета планировалось в Беларуси еще в 2012 году. Опубликована соответствующая аудиозапись. Бывший сотрудник белорусского спецназа заявил о готовности свидетельствовать по делу Шеремета.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что материалы об обсуждении в 2012 году КГБ Беларуси возможного убийства журналиста Павла Шеремета украинские правоохранители получили еще в декабре.