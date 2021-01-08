СБУ расследует ввоз в Украину препаратов для тайной вакцинации, – СМИ

В рамках расследования проверяются обстоятельства вакцинации некоторых украинцев.

Служба безопасности расследует ввоз в Украину и применение ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от коронавируса.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", – сообщили в спецслужбе.

По данному факту 6 января начато уголовное производство (ч.3 ст. 321 УК Украины).

В рамках расследования проверяются обстоятельства вакцинации некоторых украинцев как в медучреждениях, так и за их пределами.

Напомним, что 5 января ряд украинских СМИ со ссылкой на украинского бизнесмена и бывшего чиновника Михаила Бродского сообщили, что в конце декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer. Ее "скорее всего, без растаможки пронесли через "Зал официальных делегаций", прикрываясь паспортом какого-то депутата", – сообщил Бродский.

Из какой страны могли ввезти вакцину, он не говорил, но упомянул об "израильских расследователях".

В свою очередь, Израиль отрицает возможность тайных поставок вакцины от коронавируса для украинских политиков.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить информацию о контрабандном ввозе вакцины от коронавируса. О необходимости такой проверки говорил и премьер-министр Денис Шмыгаль.