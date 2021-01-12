Пассажиропоток "Борисполя" в 2020 году упал на 66%

За год аэропортом воспользовались 5,1 млн пассажиров.

Пассажиропоток международного аэропорта "Борисполь" по итогам 2020 года составил 5,1 млн пассажиров — на 66% меньше показателя 2019 года. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные аэропорта.

В декабре услугами аэропорта воспользовались 323 690 пассажиров — на 69,3% меньше, чем в декабре 2019 года.

За 12 месяцев 3 172 170 пассажиров были перевезены из/в Борисполь регулярными рейсами (-73%), 1 985 678 — чартерными (-46%).

За декабрь количество пассажиров регулярных рейсов составило 209 572 (-74,2%), чартерных — 114 118 (-52,9%).

За 12 месяцев их количество транзитных пассажиров снизилось на 85,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года и составило 463 856 человек.

Напомним, отрасль авиаперевозок — среди тех, кто сильнее других пострадал от закрытия границ в период пандемии. С начала года во всем мире деятельность прекратили уже более 43 авиакомпаний. В августе генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин говорил, что из-за карантина аэропорт потерял около трети авиакомпаний, а загрузка действующих рейсов значительно упала.

Из-за пандемии коронавируса международный туризм за 10 месяцев 2020 года потерял свыше 900 млрд. долларов и вернулся к уровню 1990 года.