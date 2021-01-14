Ведущая телеканала "1+1" заразилась коронавирусом

ПЦР-тест телеведущей показал позитивный результат после отдыха в Турции

Ведущая телеканала "1+1" Лидия Таран заявила, что после непродолжительного отдыха в Турции сделала ПЦР-тест, который оказался положительным. Сейчас у нее температура 37,5.

Соответствующий пост она опубликовала у себя на странице в Facebook.

Как рассказала Таран, во время отдыха она придерживалась всех карантинных требований: носила маски, использовала антисептики и избегала больших скоплений людей. По прибытии она провела один эфир на ТСН, но уже предупредила всех контактных лиц о своем диагнозе.

"Чувствую себя хорошо. Температура 37,5. Особенных симптомов не чувствую. С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины", — рассказала она.

В эфире телеканала, по словам Таран, ее можно будет увидеть лишь после полного выздоровления.

Напомним, несколькими днями ранее коронавирус обнаружили у жены американского миллиардера Илона Маска, певицы Граймс.

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