Посольство Украины в Турции озвучило имена спасенных с затонувшего сухогруза украинцев

Поиски еще пяти моряков продолжаются.

Пять украинцев и один россиянин спасены с потерпевшего у берегов Турции крушение сухогруза Arvin, сообщил в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Они госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Родственники проинформированы. Поиски пяти моряков продолжаются", – говорится в публикации.

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В свою очередь в посольстве Украины в Турции озвучили имена спасенных украинских моряков. Это 24-летний Геннадий Кравченко, 20-летний Владислав Затерка, 51-летний Александр Перкатый, 35-летний Виталий Мережко и 23-летний Виталий Качнур.

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"Наши граждане сейчас находятся в государственной больнице города Бартин. Состояние их здоровья удовлетворительное. Поисково-спасательные продолжаются», – сообщается в аккаунте посольства в Twitter. Шестой спасенный – 44-летний гражданин РФ Николай Кринов.

Руководство региона Бартын, где произошло крушение, уже посетило пострадавших моряков в больнице. Им предоставляется вся необходимая помощь.

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Напомним, сухогруз Arvin под флагом Палау с 12-ю людьми на борту затонул в воскресенье, 17 января. Он перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына. В результате кораблекрушения погибли два человека. Спасательная операция осложняется штормом на море. Поиски остальных членов экипажа продолжаются.

Позже выяснилось, что судно, которое сначала назвали российским, на самом деле принадлежит украинской компании.