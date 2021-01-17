Посольство України в Туреччині озвучило імена врятованих із затонулого суховантажу українців

Пошуки ще п'яти моряків тривають.

П'ять українців і один росіянин врятовані з потерпілого біля берегів Туреччини крах суховантажу Arvin, повідомив в Twitter прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

"Вони госпіталізовані. Їх стан задовільний. Родичі проінформовані. Пошуки п'яти моряків тривають", — йдеться в публікації.

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У свою чергу в посольстві України в Туреччині озвучили імена врятованих українських моряків. Це 24-річний Геннадій Кравченко, 20-річний Владислав Затерка, 51-річний Олександр Перкатий, 35-річний Віталій Мережко і 23-річний Віталій Качнур.

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"Наші громадяни зараз знаходяться в державній лікарні міста Стамбул. Стан їхнього здоров'я задовільний. Пошуково-рятувальні тривають», — повідомляється в акаунті посольства в Twitter. Шостий врятований — 44-річний громадянин РФ Микола Кринів.

Керівництво регіону Бартин, де сталася аварія, вже відвідало постраждалих моряків в лікарні. Їм надається вся необхідна допомога.

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Нагадаємо, суховантаж Arvin під прапором Палау з 12-ма людьми на борту затонув у неділю, 17 січня. Він перевозив вантажі з Грузії в Болгарію, але через погані погодні умови змінив курс і намагався сховатися в порту Бартин. В результаті корабельної аварії загинули дві людини. Рятувальна операція ускладнюється штормом на морі. Пошуки решти членів екіпажу тривають.

Пізніше з'ясувалося, що судно, яке спочатку назвали російським, насправді належить українській компанії.