Беларусь пригласила пограничников ФСБ РФ создать разведпункты на границе с Украиной (фото)

Письмо с подписью главного пограничника Беларуси своему российскому коллеге датировано 17 декабря прошлого года, и с тех пор на белорусско-украинской границе фиксируется заметное оживление.

Беларусь пригласила российских военных для создания разведывательных пунктов на границе с Украиной, чтобы выполнять "совместные задания". Фото письма, отправленного из Минска в Москву главой Пограничного комитета республики Анатолием Лаппой его российскому коллеге, первому заместителю ФСБ Владимиру Кулешову опубликовал в своем телеграмм-канале журналист "ТСН" Андрей Цаплиенко.

Секретное письмо помечено грифом "для служебного пользования" и датировано 17 декабря прошлого года.

Фото: Telegram/Andriy Tsaplienko

"Этот документ, найденный украинскими спецслужбами, доказывает: наша граница с Россией – становится фактически на 1084 километра длиннее. Беларусь приглашает российских силовиков на украинскую границу. В секретном письме, которое направили в Москву силовые структуры из Минска, россиянам предлагают создание разведывательных пунктов на границе с Украиной для выполнения общих задач. То есть, на совместную с нами границу планируют завести пограничные подразделения российской ФСБ", – пишет Цаплиенко.

Он подчеркивает , что российским силовикам власти Беларуси фактически предлагают создать постоянные разведочные посты вдоль всей украинско-белорусской границы, на которых будет русская разведывательная техника и российский персонал в погонах.

"Что это, потеря суверенитета? Или игра белорусов в поддавки с Путиным?", – задается вопросом автор публикации.

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Как рассказал "ТСН" начальник отдела инспекторов пограничной служби "Задериивка" Олег Омельчишин, именно в декабре на активных направлениях границы белорусские соседи заметно засуетились:

"В последнее время мы наблюдаем более частое несение ими службы, и пешим образом, и в ночное время, и с использованием техники".

Командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев считает, что если такие посты будут созданы, россияне прекрасно смогут видеть движение техники в приграничной полосе и слушать весь эфир — от мобильных телефонов до зашифрованных средств связи.

"Они будут использовать средства такие же, как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – отметил он.

Из-за того, что белорусское направление никогда не вызывало опасений относительно возможной агрессии с этой стороны, в Украине расформировали несколько военных частей, которые бы первыми встретили врага. Уже два месяца с части А4558 в Нежине, где в случае чего отряды территориальной самообороны должны были получать оружие и боеприпасы, вывозят оборудование, а военных уже предупредили о сокращении.

"По моему мнению, это предательство государственных интересов на седьмом году войны, это вопрос к руководству, почему так", – рассказал один из бойцов части.

Напомним, Лукашенко заявил, что Украина сама дала России повод к конфликту. Недавно он назвал Путина своим другом, заявив, что их «загнали в одну команду», а также высказался о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.