Білорусь запросила прикордонників ФСБ РФ створити розвідпункти на кордоні з Україною (фото)

Лист з підписом головного прикордонника Білорусі своєму російському колезі датоване 17 грудня минулого року, і з тих пір на білорусько-українському кордоні фіксується помітне пожвавлення.

Білорусь запросила російських військових для створення розвідувальних пунктів на кордоні з Україною, щоб виконувати "спільні завдання". Фото листа, відправленого з Мінська до Москви главою Прикордонного комітету республіки Анатолієм Лаппо його російського колеги, першому заступнику ФСБ Володимиру Кулешова опублікував в своєму телеграм-каналі журналіст "ТСН" Андрій Цаплієнко.

Секретний лист позначено грифом "для службового користування" і датоване 17 грудня минулого року.

Фото: Telegram/Andriy Tsaplienko

"Цей документ, знайдений українськими спецслужбами, доводить: наш кордон з Росією — стає фактично на 1084 кілометри довший. Білорусь запрошує російських силовиків на український кордон. У секретному листі, який направили в Москву силові структури з Мінська, росіянам пропонують створення розвідувальних пунктів на кордоні з Україною для виконання спільних завдань. тобто, на спільну з нами кордон планують завести прикордонні підрозділи російської ФСБ ", — пише Цаплієнко.

Він підкреслює, що російським силовикам влади Білорусі фактично пропонують створити постійні розвідувальні пости уздовж всієї українсько-білоруського кордону, на яких буде російська розвідувальна техніка і російський персонал в погонах.

"Що це, втрата суверенітету? Або гра білорусів в піддавки з Путіним?", — задається питанням автор публікації.

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Як розповів "ТСН" начальник відділу інспекторів прикордонної служби "Задеріівка" Олег Омельчішін, саме в грудні на активних напрямках кордону білоруські сусіди помітно заметушилися:

"Останнім часом ми спостерігаємо більш часте несення ними служби, і пішим чином, і в нічний час, і з використанням техніки".

Командувач Об'єднаних Сил Збройних Сил України Сергій Наєв вважає, що якщо такі пости будуть створені, росіяни чудово зможуть бачити рух техніки в прикордонній смузі і слухати весь ефір — від мобільних телефонів до зашифрованих засобів зв'язку.

"Вони будуть використовувати кошти такі ж, як на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", — зазначив він.

Через те, що білоруський напрям ніколи не викликав побоювань щодо можливої агресії з цього боку, в Україні розформували кілька військових частин, які б першими зустріли ворога. Уже два місяці з частини А4558 в Ніжині, де в разі чого загони територіальної самооборони повинні були отримувати зброю і боєприпаси, вивозять обладнання, а військових вже попередили про скорочення.

"На мою думку, це зрада державних інтересів на сьомому році війни, це питання до керівництва, чому так", — розповів один з бійців частини.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Україна сама дала Росії привід до конфлікту. Нещодавно він назвав Путіна своїм другом, заявивши, що їх «загнали в одну команду», а також висловив своє ставлення до президента України Володимиру Зеленському.