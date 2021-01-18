Полиция рассматривает две причины пожара в одесском отеле

В результате пожара погибли два человека, еще пять в больнице.

Полиция рассматривает две версии причины пожара в отеле Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сейчас следователи рассматривают две причины возгорания: неосторожное обращение с огнем и неисправность проводки.

По состоянию на 9 утра понедельника установлено, что в результате пожара погибли два человека, их личности устанавливаются. В больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения были доставлены пять человек.

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Напомним, на улице Посмитного 10/12 в Одессе вечером 17 января загорелось трехэтажное здание, в котором находились массажный салон и отель.

По словам одного из постояльцев отеля, он услышал, как на втором этаже загорелась проводка. Мужчина схватил документы и успел выбежать из помещения. Он отметил, что в отеле жило много иностранцев. Другой постоялец заведения рассказал, что накануне пожара в отеле чинили проводку, потому что периодически возникали проблемы со светом.

Напомним, ранее в селе Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области в ночь на 6 января горел отель. А в российском Екатеринбурге в результате пожара в многоэтажном жилом доме погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Жертвы были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах.