Поліція розглядає дві причини пожежі в одеському готелі

У результаті пожежі загинули дві людини, ще п'ять у лікарні.

Поліція розглядає дві версії причини пожежі в готелі Одеси. Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Зараз слідчі розглядають дві причини загоряння: необережне поводження з вогнем та несправність проводки.

Станом на 9 ранку понеділка встановлено, що в результаті пожежі загинули дві людини, їх особи встановлюються. До лікарні з опіками та отруєннями продуктами горіння були доставлені п'ятеро осіб.

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Нагадаємо, на вулиці Посмітного 10/12 в Одесі ввечері 17 січня загорілося триповерхова будівля, в якій знаходилися масажний салон і готель.

За словами одного з постояльців готелю, він почув, як на другому поверсі загорілася проводка. Чоловік схопив документи і встиг вибігти з приміщення. Він зазначив, що в готелі жило багато іноземців. Інший гість закладу розповів, що напередодні пожежі в готелі лагодили проводку, тому що періодично виникали проблеми зі світлом.

Нагадаємо, раніше в селі Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області в ніч на 6 січня горів готель. А в російському Єкатеринбурзі в результаті пожежі в багатоповерховому житловому будинку загинули вісім осіб, у тому числі одна дитина. Жертви були виявлені в квартирах на другому, п'ятому та дев'ятому поверхах.