МИД Украины вступился за Алексея Навального

Осудив политику Кремля в отношении российской оппозиции, Украина потребовала освобождения своих пленников в РФ.

Министерство иностранных дел Украины в понедельник, 18 января опубликовало на своем официальном сайте заявление в поддержку задержанного накануне лидера российской оппозиции Алексея Навального.

"МИД Украины глубоко обеспокоен задержанием российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. Расцениваем ситуацию вокруг Навального, как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова", – сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.

Отметим, такое заявление было сделано в связи с задержанием Навального, состоявшимся в воскресение, 17-го января в московском аэропорту "Шереметьево", а также на фоне суда над российским оппозиционером, начавшегося в понедельник.

"Требуем от российских властей освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями. Призываем также международное сообщество принять более решительным действиям для осуждения репрессивных практик власти РФ", – заявили в министерстве.

Как отмечается в объявлении украинского МИДа: "Кремлем системно практикуется задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей нацменьшинств и журналистов".

Такая практика, по мнению составителя депеши, "противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека", подписантом которых является Россия.

Напомним, в связи с произошедшим, украинская делегация в ПАСЕ уже заявила, что намерена вынести на обсуждение Парламентской ассамблеи вопрос обжалования полномочий российской делегации.