Адвоката арестованного Навального уведомили о заседании по его делу за минуту до начала

По словам юриста, полиция также препятствовала ей в доступе к Алексею Навальному без объяснения причины.

Ольга Михайлова – адвокат российского оппозиционера Алексея Навального, которого ранее арестовали в аэропорту "Шереметьево", – получила уведомление о запланированном заседании по делу оппозиционера за минуту до его начала. Соответствующий документ в понедельник, 18 января, приводит Telegram-канал Ateo Breaking.

В документе начальник 2-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки, подполковник В. В. Сенин оповещает адвоката о том, что заседание начнется в 12.30 непосредственно в здании управления.

Ольга Михайлова подписала документ и ручкой написала: "Уведомлена 18.01.2021 г. в 12 часов 29 минут. Прошу ознакомить с материалом и обеспечить встречу с А. А. Навальным. Не имела доступа в ОВД с 10 часов 00 минут без объяснения причин недопуска сотрудниками полиции адвоката с удостоверением и ордером к подзащитному Навальному А. А.".

Фото: Ateo Breaking

Навального арестовали по прилете в московский аэропорт Шереметьево утром 18 января. До этого Россия объявила оппозиционера Алексея политика в розыск.

По версии Федеральной службы исполнения наказаний, политик в 2020 году как минимум шесть раз нарушал условия испытательного срока после осуждения по делу "Ив Роше" году и не являлся на регистрацию 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. Потому арестовали политика до решения суда об изменении его срока с условного на реальный.

Освободить Навального уже призвал госсекретарь США Майк Помпео. На задержание отреагировали и в Украине – глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы Мария Мезенцева заявила, что делегация может обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального.

Напомним, что 20 августа Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок".