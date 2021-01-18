Адвоката арештованого Навального повідомили про засідання у його справі за хвилину до початку

За словами юриста, поліція також перешкоджала їй у доступі до Олексія Навального без пояснення причини.

Ольга Михайлова — адвокат російського опозиціонера Олексія Навального, якого раніше заарештували в аеропорту "Шереметьєво", — отримала повідомлення про заплановане засідання у справі опозиціонера за хвилину до його початку. Відповідний документ у понеділок, 18 січня, наводить Telegram-канал Ateo Breaking.

У документі начальник 2-го відділу поліції УМВС Росії по міському округу Хімки, підполковник В. В. Сенін сповіщає адвоката про те, що засідання почнеться о 12.30 безпосередньо в приміщенні управління.

Ольга Михайлова підписала документ і ручкою написала: "повідомлені 18.01.2021 р о 12 годині 29 хвилин. Прошу ознайомити з матеріалом і забезпечити зустріч з О. А. Навальним. Не мала доступу в ОВС з 10 години 00 хвилин без пояснення причин недопуску співробітниками поліції адвоката з посвідченням і ордером до підзахисного Навального О. А. ".

Фото: Ateo Breaking

Навального заарештували після прильоту в московський аеропорт Шереметьєво вранці 18 січня. До цього Росія оголосила опозиціонера Олексія політика в розшук.

За версією Федеральної служби виконання покарань, політик у 2020 році як мінімум шість разів порушував умови випробувального терміну після засудження у справі "Ів Роше" і не з'являвся на реєстрацію 13 і 27 січня, 3 лютого, 16 березня, 6 липня і 17 серпня. Тому заарештували політика до рішення суду про зміну його терміну з умовного на реальний.

Звільнити Навального вже закликав держсекретар США Майк Помпео. На затримання відреагували і в Україні — голова української делегації в Парламентській асамблеї ради Європи Марія Мезенцева заявила, що делегація може оскаржити повноваження РФ в ПАРЄ через затримання Навального.

Нагадаємо, що 20 серпня Навальний знепритомнів у літаку Томськ-Москва. Незабаром опозиціонер впав у кому. Через кілька днів політика перевезли до німецької клініки "Шаріте".

2 вересня лабораторія Бундесверу знайшла в його організмі сліди отрути з групи "Новачок". Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, у якому зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок".