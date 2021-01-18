МЗС України заступилося за Олексія Навального

Засудивши політику Кремля щодо російської опозиції, Україна зажадала звільнення своїх бранців у РФ.

Міністерство закордонних справ України в понеділок, 18 січня опублікувало на своєму офіційному сайті заяву на підтримку затриманого напередодні лідера російської опозиції Олексія Навального.

"МЗС України глибоко стурбоване затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального. Розцінюємо ситуацію навколо Навального, як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини і придушення свободи слова", — повідомило зовнішньополітичне відомство України.

Зазначимо, що така заява була зроблена у зв'язку із затриманням Навального, що відбулося в неділю, 17-го січня в московському аеропорту "Шереметьєво", а також на тлі суду над російським опозиціонером, який розпочався в понеділок.

"Вимагаємо від російської влади звільнити всіх політичних в'язнів, в тому числі громадян України, які незаконно утримуються російською владою. Закликаємо також міжнародне співтовариство вжити більш рішучих дій для засудження репресивних практик влади РФ", — заявили в міністерстві.

Як зазначається в оголошенні українського МЗС: "Кремлем системно практикується затримання і політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників нацменшин і журналістів".

Така практика, на думку упорядника депеші, "суперечить міжнародним зобов'язанням РФ і відповідними угодами в галузі прав людини", підписантом якого є Росія.

Нагадаємо, у зв'язку з тим, що сталося, українська делегація в ПАРЄ вже заявила, що має намір винести на обговорення Парламентської асамблеї питання оскарження повноважень російської делегації.