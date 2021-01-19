Где бесплатно сдать тест на COVID-19: в МОЗ запустили интерактивную карту

На карте отображаются 2 373 пункта бесплатного тестирования на коронавирус.

Министерство охраны здоровья Украины запустило интерактивную карту, в которой отображены пункты бесплатного тестирования на наличие в организме COID-19. Об этом говорится на сайте ведомства. Она размещена на сайте ведомства.

Если верить данным этой карты, то в стране на сегодняшний день есть 2 373 пунктов бесплатной сдачи теста. Из них в Киеве находится 65 таких пунктов.

Фото: Скриншот

Там же можно сделать экспресс-тесты на наличие в организма антител к коронавирусу.

Для наиболее быстрого поиска ближайшего пункта для пользователям дана возможность начать вводить свой адрес, после чего сразу находит и отображает адреса пунктов, которые находятся ближе всего.

Фото: Скриншот

Как сообщалось ранее, МОЗ хочет делать в месяц миллион экспресс-тестов на антиген к коронавирусу.

Также в ведомстве заявили, что Только 0,6% используемых в Украине ПЦР-тестов – российского производства.

Помимо этого, главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине изменят ПЦР-системы из-за мутировавшего коронавируса.