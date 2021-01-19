Де безкоштовно здати тест на COVID-19: у МОЗ запустили інтерактивну карту

На карті відображаються 2 373 пункти безкоштовного тестування на коронавірус.

Міністерство охорони здоровʼя України запустило інтерактивну карту, в якій відображені пункти безкоштовного тестування на наявність в організмі COVID-19.Вона розміщена на сайті відомства.

Якщо вірити даним цієї карти, то в країні на сьогоднішній день є 2 373 пункти безкоштовної здачі тесту. З них у Києві знаходиться 65 таких пунктів.

Фото: Скриншот

Там можна зробити експрес-тести на наявність в організмі антитіл до коронавірусу.

Для найбільш швидкого пошуку найближчого пункту користувачам дана можливість почати вводити свою адресу, після чого відразу знаходить і відображає адреси пунктів, які знаходяться найближче.

Фото: Скриншот

Як повідомлялося раніше, МОЗ хоче робити в місяць мільйон експрес-тестів на антиген до коронавірусу.

Також у відомстві заявили, що Тільки 0,6% використовуваних в Україні ПЛР-тестів — російського виробництва.

Крім цього, головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні змінять ПЛР-системи через мутацію коронавірусу.