Индус-дворник в Киеве умер от инфаркта: прокуратура раскрыла детали дела

Правоохранители проверят, действительно ли мужчину не пустили в каморку для дворников, из-за чего он был вынужден ночевать в брошенном автобусе.

Местная прокуратура города Киева поручила расследовать обстоятельства смерти дворника с гражданством Индии. Об этом во вторник, 19 января, сообщила пресс-служба прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что, предварительно, смерть наступила в результате острого инфаркта миокарда.

Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Теперь правоохранители должны проверить соответствует ли информация о смерти мужчины, опубликованная в СМИ, действительности.

Ранее стало известно о том, что в Киеве на улице Героев космоса, 1-Б (Борщаговка) умер гражданин Индии, работавший дворником. Мужчина насмерть замерз в старом разваленном автобусе 15 января – в тот день температура составляла -11 градусов Цельсия.

Мужчина умер после после того, как его выписали из больницы. До этого его госпитализировали якобы с заболеванием сосудов.

В соцсетях рассказали, что после выписки вернуться в каморку для дворников у мужчины не вышло, поскольку та оказалась запертой. Ее закрыли после того, как поняли, что мужчина после больницы неработоспособен и отдавать ему ночлежку больше нет смысла.

По словам самих дворников, мужчину звали Аптаром, ему было 37 лет, у него в Индии осталась семья.

"Он действительно помогал нам, дворникам, получал за свою работу какие-то небольшие деньги, но был ли устроен официально – это вопрос к нашему руководству", — рассказала одна из работников.

Она рассказала также, что Аптар мог болеть эпилепсией.

При этом иностранец был местным любимчиком.

"Когда ему стало плохо неделю назад, одна дворничиха вызвала ему скорую, его забрали в больницу. Спустя два дня после нахождения в больнице его вроде бы выписали. По другим данным, он ушел оттуда сам. Захотел вернуться в подвал на ночь, но тот уже был закрыт", — сказала она.

В жэке отрицают, что этот человек на них работал

В Индии у мужчины остались мать и брат.

Напомним, что в Вашингтоне медикам удалось вернуть к жизни мужчину, чье сердце остановилось на 45 минут.