Індус-двірник в Києві помер від інфаркту: прокуратура розкрила деталі справи

Правоохоронці перевірять, чи дійсно чоловіка не пустили в комірчину для двірників, через що він був змушений ночувати в покинутому автобусі.

Місцева прокуратура міста Києва доручила розслідувати обставини смерті двірника з громадянством Індії. Про це у вівторок, 19 січня, повідомила прес-служба прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що попередньо смерть наступила в результаті гострого інфаркту міокарда.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Тепер правоохоронці повинні перевірити чи відповідає інформація про смерть чоловіка, опублікована в ЗМІ, дійсності.

Раніше стало відомо про те, що в Києві на вулиці Героїв космосу, 1-Б (Борщагівка) помер громадянин Індії, який працював двірником. Чоловік на смерть замерз у старому розваленому автобусі 15 січня — в той день температура становила -11 градусів Цельсія.

Чоловік помер після того, як його виписали з лікарні. До цього його госпіталізували нібито із захворюванням судин.

У соцмережах розповіли, що після виписки повернутися в комірчину для двірників у чоловіка не вийшло, оскільки ті виявилися замкненими. Її закрили після того, як зрозуміли, що чоловік після лікарні непрацездатний і віддавати йому нічліжко більше немає сенсу.

За словами самих двірників, чоловіка звали Аптаром, йому було 37 років, у нього в Індії залишилася сім'я.

"Він дійсно допомагав нам, двірникам, отримував за свою роботу якісь невеликі гроші, але чи був влаштований офіційно — це питання до нашого керівництва", — розповіла одна з працівників.

Вона розповіла також, що Аптар міг хворіти на епілепсію.

При цьому іноземець був місцевим улюбленцем.

"Коли йому стало погано тиждень тому, одна двірничка викликала йому швидку, його забрали в лікарню. Через два дні після знаходження в лікарні його начебто виписали. За іншими даними, він пішов звідти сам. Захотів повернутися до підвалу на ніч, але той вже був закритий ", — сказала вона.

У жеку заперечують, що ця людина на них працювала

В Індії у чоловіка залишилися мати і брат.

Нагадаємо, що у Вашингтоні медикам вдалося повернути до життя чоловіка, чиє серце зупинилося на 45 хвилин.