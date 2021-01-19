Індус-двірник в Києві помер від інфаркту: прокуратура розкрила деталі справи
Правоохоронці перевірять, чи дійсно чоловіка не пустили в комірчину для двірників, через що він був змушений ночувати в покинутому автобусі.
Місцева прокуратура міста Києва доручила розслідувати обставини смерті двірника з громадянством Індії. Про це у вівторок, 19 січня, повідомила прес-служба прокуратури.
У прокуратурі зазначили, що попередньо смерть наступила в результаті гострого інфаркту міокарда.
Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Тепер правоохоронці повинні перевірити чи відповідає інформація про смерть чоловіка, опублікована в ЗМІ, дійсності.
Раніше стало відомо про те, що в Києві на вулиці Героїв космосу, 1-Б (Борщагівка) помер громадянин Індії, який працював двірником. Чоловік на смерть замерз у старому розваленому автобусі 15 січня — в той день температура становила -11 градусів Цельсія.
Чоловік помер після того, як його виписали з лікарні. До цього його госпіталізували нібито із захворюванням судин.
У соцмережах розповіли, що після виписки повернутися в комірчину для двірників у чоловіка не вийшло, оскільки ті виявилися замкненими. Її закрили після того, як зрозуміли, що чоловік після лікарні непрацездатний і віддавати йому нічліжко більше немає сенсу.
За словами самих двірників, чоловіка звали Аптаром, йому було 37 років, у нього в Індії залишилася сім'я.
"Він дійсно допомагав нам, двірникам, отримував за свою роботу якісь невеликі гроші, але чи був влаштований офіційно — це питання до нашого керівництва", — розповіла одна з працівників.
Вона розповіла також, що Аптар міг хворіти на епілепсію.
При цьому іноземець був місцевим улюбленцем.
"Коли йому стало погано тиждень тому, одна двірничка викликала йому швидку, його забрали в лікарню. Через два дні після знаходження в лікарні його начебто виписали. За іншими даними, він пішов звідти сам. Захотів повернутися до підвалу на ніч, але той вже був закритий ", — сказала вона.
У жеку заперечують, що ця людина на них працювала
В Індії у чоловіка залишилися мати і брат.
Нагадаємо, що у Вашингтоні медикам вдалося повернути до життя чоловіка, чиє серце зупинилося на 45 хвилин.