Суд вынес приговоры 13 активным участникам "коронавирусных" протестов в Новых Санжарах

Были задержаны 24 человека, их дела рассматриваются уже 11 месяцев.

В Полтавской области суд вынес приговоры 13 активным участникам беспорядков в Новых Санжарах, которые произошли в феврале прошлого года, когда в поселок везли на обсервацию людей, эвакуированных из Китая. Об этом сообщила нацполиция Полтавщины.

Пять человек, от действий которых пострадала полиция, осуждены на пять лет лишения свободы с освобождением от реального наказания и испытательным сроком на год. Суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания.

Четырех человек, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух человек, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы.

Еще двоих освободили от ответственности. Суд решил, что они перестали быть общественно опасными.

Напомним, 20 февраля 2020 года в Новых Санжарах местные жители протестовали против размещения в медцентре Нацгвардии украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Ухань, откуда началось распространение коронавируса. Протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями. Пострадали девять полицейских и один гражданский. Были задержаны 24 человека. 13 участников беспорядков получили подозрения в совершении преступлений, связанных с групповым нарушениям общественного порядка.

В мае прошлого года суд утвердил две сделки о признании вины участниками массовых беспорядков. Обвиняемых оштрафовали на 850 гривен.

В сентябре суд приговорил к пяти годам тюрьмы двух человек. Они пошли на сделку со следствием и были освобождены от наказания с испытательным сроком на год.