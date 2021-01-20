Суд виніс вироки для 13 активних учасників "коронавірусних" протестів у Нових Санжарах

Було затримано 24 людини, їх справи розглядаються вже 11 місяців.

У Полтавській області суд виніс вироки 13 активним учасникам заворушень у Нових Санжарах, які відбулися в лютому минулого року, коли в селище везли на обсервацію людей, евакуйованих з Китаю. Про це повідомила нацполіція Полтавщини.

П'ятеро людей, від дій ктрих постраждала поліція, засуджені на п'ять років позбавлення волі зі звільненням від реального покарання і випробувальним терміном в один рік. Суд врахував можливість виправлення засуджених без відбування покарання.

Чотирьох осіб, яких суд визнав винними у блокуванні транспортних засобів, і двох осіб, причетних до хуліганських дій, зобов'язали сплатити штрафи.

Ще двох звільнили від відповідальності. Суд вирішив, що вони перестали бути суспільно небезпечними.

Нагадаємо, 20 лютого 2020 року в Нових Санжарах місцеві жителі протестували проти розміщення у медцентрі Нацгвардії українців та іноземців, котрих евакуювали з китайського міста Ухань, звідки почалося поширення коронавіруса. Протести переросли у масові заворушення і зіткнення з правоохоронцями. Постраждали дев'ять поліцейських і один цивільний. Було затримано 24 людини. 13 учасників заворушень отримали підозри у скоєнні злочинів, пов'язаних з груповими порушеннями громадського порядку.

У травні минулого року суд затвердив дві угоди про визнання провини учасниками масових заворушень. Обвинувачених оштрафували на 850 гривень.

У вересні суд засудив до п'яти років в'язниці двох чоловіків. Вони пішли на угоду зі слідством і були звільнені від покарання з випробувальним терміном в один рік.