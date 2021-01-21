Украина ведет переговоры о поставках вакцин от коронавируса из США, – посол

Возможность закупок обсуждается с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Продолжаются "на профессиональном уровне" переговоры между представителям украинского Минздрава и американскими компаниями-производителями вакцин. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Он пояснил, что речь идет о компаниях Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

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Посол общался с руководителями этих компаний в конце июля. "Дальше – дело Министерством здравоохранения и других наших министерств и ведомств. Это уже вопросы коммерческие: по цене, надежности вакцин", – заявил Ельченко.

Он отметил, что не может комментировать ход переговоров, но заверил, что они продолжаются.

Напомним, что вакцина Pfizer уже разрешена во многих странах, вакцинация ее активно ведется в США, ЕС, Великобритании, Израиле и т.д. Спрос на нее очень большой, и производитель не может его удовлетворить. Вакцина Moderna также уже разрешена в стран, процесс вакцинации ею набирает обороты.

Johnson & Johnson в декабре объявила о запуске в полном объеме испытаний своей вакцины в пределах третьей фазы исследований. Ожидается, что первые промежуточные результаты исследования будут доступны до конца января 2021 года.

Замминистра здравоохранения Игорь Иващенко 20 января заявил, что Минздрав проводит переговоры с еще одним потенциальным поставщиком вакцины от коронавируса в Украину. Речь идет об индийской компании Serum Institute, которая может производить американскую вакцину Novavax и имеет возможность производить вакцину AstraZeneca.

Пока Минздрав договорился о закупке лишь одной вакцины — CoronaVac китайской компании Sinovac. Испытания этой вакцины в Бразилии показали эффективность на уровне 50,38%. Ранее сообщалось, что тестирование этой же вакцины в Индонезии показало 65,3% ее эффективности.