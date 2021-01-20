Украина ведет переговоры о закупке еще одной вакцины от коронавируса, - Минздрав

Минздрав ведет переговоры с индийской компанией Serum Institute, которая может производить американскую вакцину Novavax.

Замминистра здравоохранения Игорь Иващенко 20 января в ходе заседания парламентского комитета здоровья нации заявил, что Минздрав проводит переговоры с еще одним потенциальным поставщиком вакцины от коронавируса в Украину. Речь идет об индийской компании Serum Institute. Об этом рассказывает издание "Интерфакс".

"На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно проводятся переговоры с индийским производителем — компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину Novavax и имеет возможность производить вакцину компании AstraZeneca на данный момент", — рассказал Иващенко.

"Интерфакс" передает, что замминистра здравоохранения не уточнил о закупке какого конкретно препарата идет речь: о том, который разрабатывает сама Serum Institute, или о вакцинах, созданных другими компаниями.

15 января нардеп фракции "Голос" Александра Устинова в колонке для "Украинской правды" заявляла, что ГП "Медзакупки" вело переговоры с этой же компанией касательно приобретения вакцины их производства, однако из-за прекращения финансирования госпредприятия все коммуникации были приостановлены. Нардеп сообщила, что вакцину от Serum Institute было закуплено, в том числе, и для инициативы COVAX.

Отметим, на текущий момент известно о том, что Минздрав договорился о закупке лишь одной вакцины от коронавируса. Речь о препарате CoronaVac от китайской компании Sinovac. Последние испытания этой вакцины в Бразилии показали эффективность на уровне 50,38%. Ранее сообщалось, что тестирование этой же вакцины в Индонезии показало 65,3% ее эффективности.

Ранее глава Минздрава Украины Степанов заявлял, что если эффективность китайской вакцины будет меньше 70%, то Украине якобы вернут деньги.

О том, что Украина может отказаться от закупки вакцины компании Sinovac рассказывал и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что препарата в Украине не будет, если тот не будет соответствовать международным правилам регистрации.

В Минздраве рассчитывают, что начать вакцинацию от коронавируса Украина может уже с середины февраля.