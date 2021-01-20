Україна веде переговори з індійською компанією з приводу закупівлі вакцини від коронавірусу

МОЗ веде переговори з індійською компанією Serum Institute, яка може виробляти американську вакцину "Нововакс".

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко 20 січня в ході засідання парламентського комітету здоров'я нації заявив, що МОЗ проводить переговори зі ще одним потенційним постачальником вакцини від коронавірусу в Україні. Йдеться про індійської компанії Serum Institute. Про це розповідає видання "Інтерфакс".

"На умовах певної конфіденційності скажу, що паралельно проводяться переговори з індійським виробником — компанією Serum Institute, який може виробляти американську вакцину "Нововакс" і має можливість виробляти вакцину компанії "АстраЗенека" зараз", — розповів Іващенко.

"Інтерфакс" передає, що заступник міністра охорони здоров'я не уточнив про закупівлю якогось конкретно препарату, йдеться про той, який розробляє сама Serum Institute, або про вакцину, створену іншими компаніями.

15 січня нардеп фракції "Голос" Олександра Устинова в колонці для "Української правди" заявляла, що ДП "Медзакупки" вело переговори з цією ж компанією щодо придбання вакцини їх виробництва, проте через припинення фінансування держпідприємства всі комунікації були припинені. Нардеп повідомила, що вакцину від Serum Institute було закуплено, в тому числі, і для ініціативи COVAX.

Відзначимо, на поточний момент відомо про те, що МОЗ домовився про закупівлю лише однієї вакцини від коронавірусу. Мова про препарат CoronaVac від китайської компанії Sinovac. Останні випробування цієї вакцини в Бразилії показали ефективність на рівні 50,38%. Раніше повідомлялося, що тестування цієї ж вакцини в Індонезії показало 65,3% її ефективності.

Раніше голова МОЗ України Степанов заявляв, що якщо ефективність китайської вакцини буде менше 70%, то Україні нібито повернуть гроші.

Про те, що Україна може відмовитися від закупівлі вакцини компанії Sinovac розповідав і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що препарату в Україні не буде, якщо той не буде відповідати міжнародним правилам реєстрації.

У МОЗ розраховують, що почати вакцинацію від коронавірусу Україна може вже з середини лютого.