Україна веде перемовини про постачання вакцин від коронавірусу з США, — посол

Можливість закупівель обговорюється з компаніями Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

Тривають "на професійному рівні" перемовини між представникам українського МОЗ й американськими компаніями-виробниками вакцин. Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко.

Він пояснив, що йдеться про компанії Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

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Посол спілкувався з керівниками цих підприємств наприкінці липня. "Далі — справа Міністерства охорони здоров'я й інших наших Міністерств і відомств. Це вже питання комерційні: ціни та надійності вакцин", — заявив Єльченко.

Він зазначив, що не може коментувати хід переговорів, але запевнив, що вони тривають.

Нагадаємо, що вакцина Pfizer уже дозволена в багатьох країнах, вакцинація її активно ведеться у США, ЄС, Великобританії, Ізраїлі тощо. Попит на неї дуже великий, і виробник не може його задовольнити. Вакцина Moderna також вже дозволена в країнах, процес вакцинації нею набирає обертів.

Johnson&Johnson у грудні оголосила про цілковитий запуск випробувань своєї вакцини в межах третьої фази досліджень. Очікується, що перші проміжні результати дослідження будуть доступні до кінця січня 2021 року.

Заступник Міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко 20 січня заявив, що МОЗ проводить переговори з ще одним потенційним постачальником вакцини від коронавірусу в Україні. Йдеться про індійської компанії Serum Institute, яка може виробляти американську вакцину Novavax і має можливість виробляти вакцину AstraZeneca.

Поки МОЗ домовилося про закупівлю лише однієї вакцини — CoronaVac китайської компанії Sinovac. Випробування цієї вакцини в Бразилії показали ефективність на рівні 50,38%. Раніше повідомлялося, що тестування цієї ж вакцини в Індонезії показало 65,3% її ефективності.