Латвия передала ВСУ партию медицинских автомобилей с усиленной защитой (фото)

Партию из 7 Snatch Land Rover передали для повышения способности медицинской помощи в ВСУ.

Передача транспортных средств происходила в латвийском городе Лиелварде, в церемонии передачи приняли участие министр обороны Латвии Артис Пабрикс и Посол Украины в Латвии Александр Мищенко, — передает Армияинформ.

"Борьба за территориальную целостность Украины продолжается, несмотря на пандемию Covid-19 и последствия глобального экономического спада. Латвия должна продолжать помогать Украине во всем, чем мы можем быть полезны в нынешних условиях. Так как Украина является нашим близким партнером в военном сотрудничестве", — подчеркнул вице-премьер-министр, министр обороны Артис Пабрикс.

По словам украинского посла в Латвии Украины высоко ценит поддержку Латвией нашей страны. Во время встречи были обговорены вопросы развития межгосударственного взаимодействия. А также поддержку Украины в ее стремлениях в НАТО и борьбу за территориальную целостность и суверенитет Украины. Отдельно обсуждались вопросы безопасности на Европейском континенте, реформирования ВСУ и стандартам НАТО.

Snatch Land Rover — это разработанный в 1992 году внедорожник, который должен был использоваться для патрулирования территории Северной Ирландии. Является военизированной версией гражданского внедорожника Land Rover Defender. У него усилили подвеску, поставили легкое бронирование и оснащался двигателем V8.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки передали Украине 20 "Хамви" и 84 лодки для ВМСУ.

Также в Минобороны Украины ожидают поступление трех катеров типа "Island" в первой половине нынешнего года