Латвія передала ЗСУ партію медичних автомобілів з посиленим захистом (фото)

Партію із 7 Snatch Land Rover передали для підвищення здатності медичної допомоги в ЗСУ.

Передача транспортних засобів відбувалася в латвійському місті Лієлварде, у церемонії передачі взяли участь міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс і Посол України в Латвії Олександр Міщенко, — передає Арміяінформ.

"Боротьба за територіальну цілісність України триває, незважаючи на пандемію Covid-19 і наслідки глобального економічного спаду. Латвія повинна продовжувати допомагати Україні у всьому, чим ми можемо бути корисні в нинішніх умовах. Оскільки Україна є нашим близьким партнером у військовому співробітництві", — підкреслив віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Артіс Пабрікс.

За словами українського посла в Латвії, Україна високо цінує підтримку Латвією нашої країни. Під час зустрічі були обговорені питання розвитку міждержавної взаємодії. А також підтримка України в її прагненнях до НАТО і боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет України. Окремо обговорювалися питання безпеки на Європейському континенті, реформування ЗСУ та стандартів НАТО.

Snatch Land Rover — це розроблений у 1992 році позашляховик, який повинен був використовуватися для патрулювання території Північної Ірландії. Є воєнізованою версією цивільного позашляховика Land Rover Defender. У нього посилили підвіску, поставили легке бронювання і оснащувався двигуном V8.

Нагадаємо: раніше Сполучені Штати Америки передали Україні 20 "Хамві" і 84 човни для ВМСУ.

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