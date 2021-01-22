Украине удалось сбить волну коронавируса, – Степанов

По словам главы Минздрава, карантин выходного дня, и жесткие ограничения в январе дали результат.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в результате комплекса карантинных действий Украине удалось сбить волну коронавируса. Об этом он рассказал на брифинге.

Глава Минздрава говорит, что и карантин выходного дня, и жесткие ограничения в январе дали результат.

"Вы видите, что у нас падает количество людей, которые болеют каждый день. Мы достигли серьезной стабилизации. Мы были в состоянии достичь и достигли — нам удалось сбить на начальной стадии волну распространения коронавируса, которая потенциально должна была начаться после новогодних праздников", — сказал он.

По его словам, оценить результаты локдауна можно после окончания жестких ограничений.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с COVID-19 остается напряженной. Правительство считает необходимым нынешние карантинные меры из-за высокого уровня заболеваемости.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на территории Украины после завершения зимнего локдауна будут действовать ограничения "желтой зоны" карантина.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.